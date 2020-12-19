Истекающий кровью мужчина зашел в гипермаркет в Петрозаводске

Около полуночи 17 декабря в Петрозаводске на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал с просьбой о помощи. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Выяснилось, что в гипермаркет, расположенный на Кукковке, зашел истекающий кровью мужчина с раной на спине. Сотрудники нажали тревожную кнопку.

Удалось выяснить только имя пострадавшего и его возраст - 37 лет. Мужчина был не в состоянии объяснить, что произошло. На место была вызвана бригада скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали.

Информация о происшествии передана в полицию. Стражи порядка выясняют, при каких обстоятельствах горожанин получил ранение. Фото akcent.site