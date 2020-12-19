19 декабря 2020, 10:51
Истекающий кровью мужчина зашел в гипермаркет в Петрозаводске
Росгвардейцы оказали помощь пострадавшему в карельской столице
Около полуночи 17 декабря в Петрозаводске на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал с просьбой о помощи. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
Выяснилось, что в гипермаркет, расположенный на Кукковке, зашел истекающий кровью мужчина с раной на спине. Сотрудники нажали тревожную кнопку.
Удалось выяснить только имя пострадавшего и его возраст - 37 лет. Мужчина был не в состоянии объяснить, что произошло. На место была вызвана бригада скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали.
Информация о происшествии передана в полицию. Стражи порядка выясняют, при каких обстоятельствах горожанин получил ранение. Фото akcent.site