Искусственный интеллект начнет управлять дорожным движением в Москве

Искусственный интеллект внедрили в сферу дорожного движения в Москве. По сообщению мэра столицы, к ИИ подключено 70% всех светофоров города. А в этом году хотят запустить пилотный проект по управлению дорожным движением с помощью искусственного интеллекта в Тушино, пишет газета «Известие».

По мнению Сергея Собянина, уровень безопасности дорожного движения в Москве растет благодаря обустройству пешеходных переходов, изменению скоростного режима, установке новых светофоров и дорожных камер.

В прошлом году данные со светофоров начали передавать в навигационные сервисы, работает система видеоаналитики, которая распознает трамвай и предоставляет ему приоритет для проезда.