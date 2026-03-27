Ипотека Уралсиба — в топ‑10 лучших программ на новостройки

По версии портала «Выберу.ру», ипотечные программы Банка Уралсиб вошли в десятку лучших мартовского рейтинга на первичном рынке жилья

Фото: Сгенерировано ИИ/Giga.Chat

В исследовании рассматривались наиболее выгодные предложения российских банков из Топ-50 по размерам кредитных портфелей (на 01.02.2026 г.).

При составлении рейтинга аналитики портала сравнили условия продуктов по нескольким ключевым критериям: размер процентной ставки и ежемесячных платежей, полная стоимость кредита (ПСК) и сумма первоначального взноса, срок и максимальная сумма ипотеки. Кроме того, учитывались наличие и условия опций снижения ставки, включая платные, а также требования к страхованию, льготы для различных категорий клиентов, возможность дистанционного оформления и погашения ипотеки и другие параметры.

25 марта Банк Уралсиб в очередной раз снизил ставки по рыночным программам ипотечного кредитования. Ипотечный кредит (ПСК* 18,089 – 28,736% годовых) на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ теперь можно получить по ставке от 17,89% годовых.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*ПСК – полная стоимость кредита.

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