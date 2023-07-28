Иномарка не погнула ни столб, ни дерево у кладбища под Петрозаводском

В соцсети появилось видео последствий аварии на дороге в Заозерье.

Легковой автомобиль оказался на встречной полосе, выехав за пределы проезжей части в кювет. Путь «Тойоте» преградил то ли фонарь, то ли береза. Авария произошла рядом с кладбищем в районе, где установлено ограничение скорости.

На месте ДТП работал наряд ГИБДД, машину доставал эвакуатор. В месте аварии оказалось затруднено движение. Запись с последствиями аварии появилась в сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии». // фото скриншот