Пьяный угонщик таранил полицейскую машину в Петрозаводске

Пенсионерка сообщила в полицию о нетрезвом мужчине, который пытается угнать отечественную легковушку. Участковый заметил подозреваемого, когда тот выезжал на встречную полосу. Силовик преградил ему путь своим автомобилем, но водителя это не остановило. Автомобиль ВАЗ-2107 повредил капот, дверь и бампер полицейской машины. Участковый догнал нарушителя и до прибытия оперативников удерживал его, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Состояние опьянение подтвердилось. Нарушителем оказался 29-летний ранее судимый житель Заозерья. Его накажут за вождение в нетрезвом виде и управление без водительских прав.

Полицейские установили и владельца угнанной легковушки. К месту происшествия его подвез сосед по дому. Спутник заметил в салоне «семерки» свой нож. Он вернулся домой, проверил вещи и обнаружил, что кто-то украл 500 рублей и нож. Незваным гостем, который проник в чужую квартиру через форточку, был все тот же житель Заозерья. Потерпевший написал заявление о краже. По фактам угона и кражи проводят проверки для принятия процессуальных решений. // фото unsplash.com/Scott Rodgerson