Три человека травмированы в авариях с мотоциклистами в Петрозаводске

Две аварии с участием мотоциклистов произошли 27 июля в столице Карелии. Утром на пересечении Ветеринарного переулка и улицы Новосулажгорская водитель «Лады» не уступил дорогу Motoland, у которого было преимущество, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска. После аварии в больницу угодил 31-летний мотоциклист.

Вечером на Муезерской 3 -летний мотоциклист на Suzuki при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21074, который поворачивал налево. В аварии травмы получили мотоциклист и его пассажир – 25-летняя девушка.