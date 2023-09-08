Инна Колыхматова: новая транспортная модель работает

Около трех месяцев новый перевозчик «Транс-Балт» работает на трех городских маршрутах: №5, № 14 и № 29. Эти маршруты поддерживают стабильную связь отдаленных районов с центром города. Но не все идет гладко, у перевозчика по-прежнему есть кадровый дефицит, поэтому не все автобусы задействованы на маршрутах. За оказание услуги не в полном объеме перевозчик получит серьезные штрафы.

Сама возможность воздействовать на перевозчика рублем говорит, что новая транспортная модель работает. У администрации появились рычаги контроля за исполнением контрактных обязательств со стороны перевозчика. Они не могут необоснованно поднимать стоимость проезда по своему усмотрению и беззаконно уходить с маршрута,

- сказала Инна Колыхматова.

Также врио главы Петрозаводска рассказала о том, что в начале августа Петрозаводский городской суд рассмотрел обращение старых перевозчиков, оспаривавших выпущенный администрацией документ планирования. Суд принял решение не в пользу городской администрации. Если решение суда вступит в силу, то старые перевозчики получат возможность вернуться на прежние маршруты. Инна Колыхматова отметила, что Администрация будет обжаловать решение суда первой инстанции.

Наша задача ещё раз собрать все наши доводы и подготовиться к серьезным дебатам. Мы готовы повторно отстаивать свою позицию и доказывать в ходе новых слушаний, что транспортную реформу необходимо продолжать. Надеюсь, наши аргументы будут более убедительны и учтены судом, в этом случае нам удастся защитить законные интересы горожан.

По словам врио главы Петрозаводска позиция Администрации сводится к тому, что права и интересы горожан на обеспечение качественных и комфортных перевозок должны быть защищены, и возврат к существовавшей до июня транспортной схеме невозможен.