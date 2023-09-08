Строители закатали в асфальт проблемный тротуар на Кукковке

Тротуар, ведущий вдоль улицы Лыжной к остановке общественного транспорта на Кукковке и к пешеходным переходам, привели в порядок силами строительной компании «Нова». Долгие годы участок тротуара, выходящий к светофорам, представлял собой тропу. В плохую погоду эта тропа превращалась в настоящую полосу препятствий. Для мам с колясками она была непреодолима. Равно как и для тех, кто в осеннюю и весеннюю распутицу хотел сохранить обувь чистой.

Мы обсудили вопрос с городской администрацией. - отметили в строительной компании. – Этим тротуаром активно пользуются большая часть жителей Старой Кукковки. Приход строительной компании в район города должен приносить пользу всем жителям, повышая качество жизни даже в таких мелочах,

- отметили в строительной компании.

Новый асфальтированный тротуар придется как нельзя кстати уже в ближайшее время: не за горами приход дождей.