08 сентября 2023, 12:21
Общество

Строители закатали в асфальт проблемный тротуар на Кукковке

Строительная компания «Нова» по просьбам горожан привела в порядок один из самых значимых участков тротуарной сети на Старой Кукковке. Он ведет от ЖК «Карельский» к перекрестку.

Тротуар, ведущий вдоль улицы Лыжной к остановке общественного транспорта на Кукковке и к пешеходным переходам,  привели в порядок силами строительной компании «Нова». Долгие годы участок тротуара, выходящий к светофорам, представлял собой тропу. В плохую погоду эта тропа превращалась в настоящую полосу препятствий. Для мам с колясками она была непреодолима. Равно как и для тех, кто в осеннюю и весеннюю распутицу хотел сохранить обувь чистой.

Мы обсудили вопрос с городской администрацией. - отметили в строительной компании. – Этим тротуаром активно пользуются большая часть жителей Старой Кукковки. Приход строительной компании в район города должен приносить пользу всем жителям, повышая качество жизни даже в таких мелочах,

- отметили в строительной компании. 

 

 

Новый асфальтированный тротуар придется как нельзя кстати уже в ближайшее время: не за горами приход дождей.

 

 

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Метки: 
СК Нова
Ремонт тротуара на Кукковке
ЖК