Инфаркт молодого парня врачи приняли за паническую атаку

В Челябинске врачи приняли инфаркт у 11-летнего школьника за паническую атаку. Об этом сообщает местный портал kp.ru.

Россиянка пояснила, что ребенку до этого была проведена плановая операция на сердце. Как утверждает родительница, у учащегося с самого детства был стеноз аортального клапана – то есть клапан в сердце не пропускал достаточного объема крови.

Менять клапан мальчику назначили хирурга в Челябинске с 35-летним стажем работы. После операции мальчик пожаловался на плохое самочувствие, ему становилось хуже на протяжении пяти дней.

Медики списали все на меланхоличный характер ребенка и только назначили ему успокоительные препараты. Мальчика перевезли в Москву, он выжил.

