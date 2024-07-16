Грузовик с наркотиками на 2 млрд рублей остановили по пути в Москву

Таможенники на пути к Москве остановили фуру и нашли внутри 800 килограммов метилэфедрона. Наркотик везли в столицу из Средней Азии. На черном рынке партия стоит порядка двух миллиардов рублей, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Наркотические средства спрятали в грузовике среди одежды, техники и химии. Но таможенники в ходе осмотра обнаружили 650 килограммов метилэфедрона и 150 кг прекурсоров для его производства.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств. Фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. // фото: Федеральная таможенная служба