16 июля 2024, 15:46
Грузовик с наркотиками на 2 млрд рублей остановили по пути в Москву
Таможенники обнаружили фуру с 800 килограммами синтетических наркотиков
Таможенники на пути к Москве остановили фуру и нашли внутри 800 килограммов метилэфедрона. Наркотик везли в столицу из Средней Азии. На черном рынке партия стоит порядка двух миллиардов рублей, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).
Наркотические средства спрятали в грузовике среди одежды, техники и химии. Но таможенники в ходе осмотра обнаружили 650 килограммов метилэфедрона и 150 кг прекурсоров для его производства.
Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств. Фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. // фото: Федеральная таможенная служба