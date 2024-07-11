Группа «Кватро» выступит в Карелии

26 и 27 июля жителей и гостей Карелии приглашают VIII Международный музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony

В этом году программа фестиваля включает десять концертов. В первый день фестиваля, 26 июля, в 20:00 на главной сцене в Итальянском карьере состоится концерт Ruskeala Night с участием группы «Кватро» и Эстрадно-симфонического оркестра Карельской филармонии.

Своим девизом группа «Квадро» выбрала: «Музыка для души». Вот уже 20 лет «Кватро» создаёт кавер-версии любимых песен в новом, уникальном звучании, наделяя их особыми смыслами. Профессиональный вокальный коллектив «Кватро», созданный в 2003 году выпускниками Академии хорового искусства имени В.С. Попова, является лидером жанра Classical Crossover в России. В составе «Кватро» четыре вокалиста: Антон Боглевский (тенор), Антон Сергеев (тенор), Виталий Чирва (баритон) и Денис Вертунов (баритон).

Музыканты не останавливаются в постоянном совершенствовании своего мастерства. По словам артистов, они творят, чтобы исцелять души слушателей, наполнять их сердца вдохновением и заряжать энергией веры в собственные силы. В репертуаре группы «Кватро» набор из любимых песен советской эпохи и зарубежных мировых хитов. За годы творчества концерты «Кватро» посетило более 1 миллиона слушателей, их выступления во всемирной паутине посмотрело более 110 миллионов зрителей.

26 июля «Кватро» выступит в сопровождении Эстрадно-симфонического оркестра Карельской филармонии. Этот коллектив появился в 2023 году. В его составе – артисты Симфонического оркестра филармонии и музыканты Петрозаводска, заслуженные артисты Карелии и лауреаты международных конкурсов. Художественный руководитель и автор оригинальных аранжировок – джазовый пианист Анатолий Палаев.

Действует «Пушкинская карта». 6+.

Подробности и билеты на официальном сайте фестиваля Ruskeala Symphony: ruskeala-symphony.com.

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