Грозовой фронт надвигается на Карелию

Специалисты карельского гидрометцентра рассказали, что скандинавский антициклон, обусловивший сухую и теплую погоду, еще сохранит свое влияние до середины рабочей недели. Затем к южным границам Карелии начнут прорываться облачные поля атмосферных фронтов, пройдут кратковременные дожди, днем вероятны грозы.

Температура днем будет достигать от +18 на западе до +25 на востоке Карелии, ночью в пределах +5, +10.

По предварительным прогнозам, такой характер погоды сохранится до конца мая.

По прогнозу сообщества «Погода Петрозаводска и Карелии», кратковременные ливни и местами грозы ожидаются 23 мая по южным и, возможно, по центральным районам. // фото «Петрозаводск говорит»