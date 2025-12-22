Громкие работы запланированы в Карелии на этой неделе

В среду, 24 декабря, в Лахденпохском районе пройдут взрывные работы на карьере Яккима-2. Об этом предупреждает паблик администрации района.

По данным источника, громкие работы запланированы на период с 12 до 18 часов. Будут подаваться специальные звуковые сигналы.

С момента начала взрывных работ по периметру опасной зоны и на подъездах к карьеру будут выставлены постовые, препятствующие проходу посторонних людей в опасную зону.

