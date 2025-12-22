Россиянин устроил в квартире салют и едва не спалил дом

В Удмуртии местный житель запустил в своей квартире салют на 100 залпов и устроил пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

По данным источника, инцидент случился в городе Глазов вечером 20 декабря. Жильцы пятиэтажки услышали громкие звуки за стеной, а затем почувствовали запах гари. Они вызвали пожарных. Оказалось, что хозяин квартиры на третьем этаже запалил фейерверк прямо в собственной гостиной. К прибытию специалистов в квартире стояло плотное задымление, горела мебель. Владелец эвакуировался.

В ходе тушения огня под кроватью спасатели обнаружили кота, он не подавал признаков жизни. Питомца вынесли на свежий воздух, и кот задышал.

Причина неадекватного поступка жильца дома не уточняется.

