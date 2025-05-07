Грипп бьет не только по здоровью, но и по кошельку жителей Карелии

Средняя стоимость в условиях домашнего лечения от гриппа, по подсчетам наших читателей, превышает три тысячи рублей на одного человека. Расходы могут вырасти, если в семье болеют несколько человек.

Между тем в Карелии растет количество заболевших ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора: «За период с 28 апреля по 4 мая в Карелии выявили 5 822 случая ОРВИ и гриппа, а уровень заболеваемости превысил эпидемический порог на 3,4 процента…. Из-за роста заболеваемости в регионе ушли на карантин шесть классов шести школ, а также одна группа в одном детском саду».

Напомним, что грипп — это острая вирусная инфекция, поражающая дыхательные пути. Он передается воздушно-капельным путем и может вызвать серьезные осложнения. Вирус распространяется через воздух при кашле, чихании и разговоре, а также через контакт с зараженными предметами. Грипп сбивает с ног внезапным скачком температуры до 39-40ºС. Наблюдаются озноб, мышечные и суставные боли, мучительная головная боль, поясняют медики.

Грамотные врачи назначают больным главным образом комплексное лечение, которое должно облегчить состояние пациента, учитывая при этом наличие у него хронических заболеваний и других особенностей здоровья.

Приведу примерный список медикаментов, с которым приходят жители Карелии в аптеку. При ОРВИ и гриппе не обходится без противовирусного препарата, спрея для орошения горла, капель в нос, средств для полоскания горла, жаропонижающих лекарств и витаминов.

Посмотрим, во сколько обойдется такой набор: противовирусные — 670 рублей; спрей для горла — от 309 рублей; средство для полоскания горла — 190 рублей; капли для промывания носа с морской водой — 450 рублей; сироп от кашля — 662 рубля; капли для снятия отека носа — 200 рублей; жаропонижающее средство — от 45 рублей.

Бывает, что на фоне вирусной инфекции развивается бактериальная. Понять это можно только по результатам анализа крови, который назначает доктор. Если такой диагноз подтвердится, то врач назначит удар «тяжелой артиллерией» — антибиотики в комплексе с пребиотиками (для нормализации микрофлоры кишечника).

Стоимость антибиотика 500 рублей, а пребиотика — 800 рублей.

Все цены указаны за упаковку, рассчитанную на полный курс лечения (на сайте интернет- аптеки). Итого минимальные расходы по списку «то, что доктор прописал» составят 2526 рублей на человека. С антибактериальной терапией – 3826 рублей.

В борьбе с недугом все средства хороши – подойдут также мед и малина. Доктора напоминают о золотом правиле лечения ОРЗ или гриппа – обильное питье. Морс из клюквы и брусники оказывает бактерицидное воздействие, помогая справиться с гриппом и простудой намного быстрее. Для эффективной борьбы с заболеванием врачи также предлагают ввести в ежедневный рацион питания фрукты и овощи, а это значит, что расходы увеличатся.

От болезни никто не застрахован. Внезапно свалившаяся болячка – это ущерб рабочему времени, здоровью и кошельку. Как ни крути, болеть не выгодно, выгодно — не болеть! Берегите себя! © «Петрозаводск говорит»