Баня загорелась в карельском городе

Вечером 10 августа в Суоярви произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по ОЖ и БН.

По данным источника, сигнал о возгорании в частной бане поступил на пульт дежурного в 19:39. На место выехали две единицы техники и шестеро специалистов пожарной части №42.

В результате пожара были повреждены стены и потолок бани. Никто не пострадал. По факту ЧП проводится проверка. © «Петрозаводск говорит»