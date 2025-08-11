11 августа 2025, 11:15
Баня загорелась в карельском городе
Пожарные Суоярви тушили пожар воскресным вечером
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН
Вечером 10 августа в Суоярви произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по ОЖ и БН.
По данным источника, сигнал о возгорании в частной бане поступил на пульт дежурного в 19:39. На место выехали две единицы техники и шестеро специалистов пожарной части №42.
В результате пожара были повреждены стены и потолок бани. Никто не пострадал. По факту ЧП проводится проверка. © «Петрозаводск говорит»