Автомобиль под управлением 19-летней девушки перевернулся в Карелии

Вечером 8 августа в Пряжинском районе произошло ДТП, в котором пострадала 18-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ведомства, инцидент случился на втором километре дороги Крошнозеро-Эссойла. Автомобиль Renault, которым управляла 19-летняя девушка, вылетел с дороги, опрокинулся и врезался в дерево.

В аварии пострадала молодая пассажирка. Обстоятельства ДТП устанавливают специалисты. © «Петрозаводск говорит»