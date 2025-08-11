11 августа 2025, 12:09
Женщину-водителя сбили на дороге в Карелии
В Костомукше неаккуратные действия мужчины привели к ДТП
Фото ГАИ
В субботу, 9 августа, в Костомукше произошло ДТП, в котором пострадала молодая женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ.
По данным ведомства, инцидент случился на улице Карельской в 12:56. Водитель автомобиля Renault при движении задним ходом сбил женщину, водителя автомобиля Volvo, которая выходила из своей машины.
В результате происшествия 37-летняя автоледи получила травмы. Обстоятельства случившегося выясняются. © «Петрозаводск говорит»