Женщину-водителя сбили на дороге в Карелии

В субботу, 9 августа, в Костомукше произошло ДТП, в котором пострадала молодая женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ.

По данным ведомства, инцидент случился на улице Карельской в 12:56. Водитель автомобиля Renault при движении задним ходом сбил женщину, водителя автомобиля Volvo, которая выходила из своей машины.

В результате происшествия 37-летняя автоледи получила травмы. Обстоятельства случившегося выясняются. © «Петрозаводск говорит»