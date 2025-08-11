Поезд отрезал ноги уснувшему на путях мужчине

В Ленинградской области поезд совершил наезд на пьяного мужчину, уснувшего на путях. Об этом сообщает транспортная полиция по Северо-Западу.

По данным источника, инцидент произошел на станции Волосово вечером 10 августа. Машинист грузового поезда заметил лежавшего на путях человека. Он подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

25-летний пострадавший был госпитализирован. По данным 47news, ему отрезало ноги. При этом врачам удалось максимально восстановить одну из них.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства инцидента. © «Петрозаводск говорит»