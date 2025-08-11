Соцсети: Массовая авария с туристами произошла на трассе в Карелии

Утром 11 августа в Лахденпохском районе на трассе «Сортавала» произошло массовое ДТП. О дорожном происшествии сообщили в паблике «Лахденпохья-Навсегда!». Первыми на месте аварии оказались медики из Ленинградской области.

Судя по фотографиям, столкнулись два автомобиля, в результате одна полоса для движения оказалась заблокирована. Рядом с местом аварии остановились автобусы. Задело ли кого-то из них – пока не ясно. О пострадавших пока тоже ничего не известно.

«На автодороге «Сортавала» произошло массовое ДТП с участием гостей республики. ДТП произошло примерно в 10-00 утра. Очевидцы говорят: «Место ДТП - примерно по середине между съездом на Куркиеки и новым поворотом на Ихала. Минут примерно через 20 после того, как все произошло, на месте еще не было спецслужб (ГИБДД, пожарные, медики), зато буквально на подъезде к месту ДТП находилась скорая помощь из Ленинградской области», - пишут в сообществе. © «Петрозаводск говорит»