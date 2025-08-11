11 августа 2025, 12:35
Зверье мое

В приюте не хватает игрушек и когтеточек - горожан просят помочь

Пушистые воспитанники будут рады новым игрушкам и когтеточкам из картона
играет кот
фото freepik

Петрозаводчан попросили помочь городскому приюту. Для пушистых воспитанников собирают игрушки и когтеточки, чтобы кошки и коты играли, точили когти и тренировали гибкость и мускулы.

«Вы очень нам поможете, если передадите для пушистых гимнастов и гимнасток и игрунов игрушки и когтеточки»,

- обратились к неравнодушным горожанам в Первом петрозаводском общественном приюте. Акцент попросили сделать на когтеточки из картона. Их очень любят пушистые непоседы.

Посылки можно передать прямо в приют, либо же оставить в одном из пунктов сбора помощи – адреса можно посмотреть здесь. © «Петрозаводск говорит»

Обсудить
Метки: 
кошка
кот
приют
игрушка
Первый петрозаводский общественный приют