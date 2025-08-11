Трое несовершеннолетних травмированы на дорогах Петрозаводска

Дети травмированы в результате дорожных аварий в столице Карелии. О ДТП, произошедших с 8 по 10 августа, сегодня утром рассказали в Госавтоинспекции.

15-летняя девочка пострадала в результате столкновения автомобилей Land Rover и Skoda на пересечении Комсомольского проспекта и набережной Ла-Рошель в Петрозаводске. Все произошло из-за того, что водитель 63-летний водитель Land Rover при левом повороте не уступил дорогу Skoda, которая двигалась прямо. В аварии пострадали женщина-водитель и девочка из «Шкоды».

Утром 9 августа на Ключевой сбили школьника на велосипеде. ДТП случилось в районе дома № 10 по улице Ключевая, когда 31-летняя женщина-водитель автомобиля Kia выезжала на дорогу с прилегающей территории. Двенадцатилетний велосипедист получил травмы.

Вечером в воскресенье на Черняховского пострадал юный водитель СИМ. Авария также произошла, когда автомобиль выезжал с прилегающей территории на дорогу. Повреждения получил 16-летний водитель самоката. © «Петрозаводск говорит»