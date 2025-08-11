Еще одна свалка загорелась в Карелии

Пока в Медвежьегорском районе третью неделю тушат мусорный полигон, свалка загорелась 10 августа в Кондопожском районе.

Возгорание на площади примерно 0,1 га оперативно локализовали. Об этом сообщил глава районной администрации Дмитрий Зацепин. Чиновник заявил, что ситуация находится под контролем районной администрации, угрозы для домов и промышленных объектов нет.

«Угроза объектам жизнеобеспечения, промышленным предприятиям и населенным пунктам отсутствует. К ликвидации возгорания подключены все необходимые ресурсы, в том числе силы собственника полигона — Кондопожского ММП ЖКХ», - сообщили Зацепин. © «Петрозаводск говорит»