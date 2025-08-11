Подозреваемый сбежал от карельской полиции

Уголовный розыск пытается выйти на след сбежавшего подозреваемого. Утром 11 августа МВД Карелии опубликовала фотографию разыскиваемого.

Правоохранители ищут Юрия Геннадьевича Акимова 1999 года рождения. Молодого человека подозревают в краже. Он сбежал от органов дознания.

У правоохранителей есть сведения, что беглец может находиться в поселке Деревянка Прионежского района или Костомукше. Бдительных граждан просят сообщать в полицию при виде этого молодого человека.