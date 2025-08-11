11 августа 2025, 13:12
Подозреваемый сбежал от карельской полиции
Молодой человек может скрываться в Костомукше или Деревянке
фото пресс-службы МВД РК
Уголовный розыск пытается выйти на след сбежавшего подозреваемого. Утром 11 августа МВД Карелии опубликовала фотографию разыскиваемого.
Правоохранители ищут Юрия Геннадьевича Акимова 1999 года рождения. Молодого человека подозревают в краже. Он сбежал от органов дознания.
У правоохранителей есть сведения, что беглец может находиться в поселке Деревянка Прионежского района или Костомукше. Бдительных граждан просят сообщать в полицию при виде этого молодого человека.