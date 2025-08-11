11 августа 2025, 13:07
Оставленный без присмотра ребенок выпал из окна пятого этажа
В Ленобласти врачи спасают пострадавшего при падении трехлетнего мальчика
Фото: unsplash / Mathurin NAPOLY / matnapo
В Ленинградской области трехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа после того, как облокотился на москитную сетку. Об этом сообщает 47news.
По данным источника, инцидент произошел в Волховском районе днем 10 августа. Мать ушла в магазин и оставила малыша с шестилетним братом. В это время и случилось происшествие.
Ребенка экстренно госпитализировали. Состояние малыша оценивается как тяжелое, он находится в реанимации. © «Петрозаводск говорит»