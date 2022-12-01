Грабитель в Петрозаводске сбежал с маслом и попался

В магазине на Древлянке дерзкий посетитель совершил кражу на глазах у охранника. Мужчина не оплатил товар и сбежал, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники торговой сети заявили о краже в полицию. Оказалось, что один из покупателей сложил в пакет несколько пачек сливочного масла и пошел к выходу.

Это увидел охранник и потребовал вернуть масло. Однако посетитель убежал, остановить его не смогли.

Сотрудники угрозыска нашли 30-летнего подозреваемого. Выяснилось, что он имеет пагубные привычки и ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за хищений в магазинах. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Ущерб составляет без малого шесть тысяч рублей. // фото: freepik.com