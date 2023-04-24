Гость из Казани приехал в Карелию на отечественной машине через страну

У нас есть дурная поговорка «незваный гость хуже татарина». Очень обидная, кстати, говоря. Тем более, что она всегда на деле убеждает нас в обратном. Гости из Татарстана всегда желанны в Карелии! Например, ровно 20 лет назад в Петрозаводске гостил Алмаз Гатаулин, житель Казани.

Возможно, был он тогда в Карелии не единственным гостем из Татарии, но совершенно точно, он один – кто приехал из такого дальнего далёка в Петрозаводск на «Оке», да еще с заездами во Владивосток и Мурманск. Он сам рассказал журналисту телеканала «Ника плюс» о своем удивительном автопробеге.

Это был уже сорок девятый день путешествия Алмаза Гатаулина. Он покинул родную Казань 1 марта. С тех пор побывал во Владивостоке, после чего пересек всю страну до Мурманска. И вот – через Петрозаводск и Санкт-Петербург – возвращался домой.

Самое удивительное в путешествии Алмаза заключалось в том, что весь путь, а это 23 тысячи километров, он проделал на своей «Оке». Собственно, одной из причин, толкнувших казанского бизнесмена на эту авантюру, стала обида за единственную отечественную малолитражку. Алмаз Гатаулин был уверен, что «Ока» совсем не заслуживает того пренебрежения, с которым к ней, как правило, относятся: «Может быть, у нее жестковата подвеска, жестковато сидение. Руль может быть, такой легкий… Ощущение, что ты за рулем мотоцикла или карта. Но спортивный. Я могу тысячи километров за день отмахать, и я совершенно не устаю».

Во Владивостоке местные жители рассматривали «Оку», как экзотическое животное. Российские машины там были редкостью. Даже милиция и «Скорая помощь» передвигались по Владивостоку на «Тойотах». Алмаз удивлялся: «Там за день примерно десяток отечественных машин можно насчитать. Если целый день кататься. Я так и насчитал – «Победы», «шестерка», «восьмерка». «Волга», может, какого-то генерала провезет – и все!» А его «Ока» без поломок дважды проехала через всю страну и даже без посторонней помощи преодолела две тысячи километров строящейся федеральной трассы между Хабаровском и Читой. Отдельное доброе слово путешественник адресовал сотрудникам российской автоинспекции за их дружелюбие и готовность к сотрудничеству: «Я когда из Казани выехал, я все ждал встречи с ГИБДД. Думал – кто проверит документы, спросит – куда еду, зачем. И вот это ожидание продлилось до Кемерова, это почти 3 тысячи километров. Сотрудник машет палкой, тормозит меня и говорит – ты еще скажи, что ты своим ходом сюда доехал, а не на платформе. А я ему говорю – я вас поздравляю! Вы первый сотрудник, который меня остановил на дороге. А он отвечает – вот страна! Один я работаю. А в Бурятии очень часто останавливали сотрудники ГИБДД. И мне просто стало интересно. Я говорю – а у вас таких машин нет, что ли? Он говорит – ну почему, у нас инвалидам и ветеранам «Оку» дают. Я говорю – так, наверное, трудно их чинить, запчасти получать, у вас ведь нет дилеров. А он говорит таким серьезным тоном – у нас инвалиды машины не ломают».

Алмаз Гатаулин особо подчеркнул, что его путешествие не является рекламной акцией. Он обращался в Набережные Челны, на завод, где собирают «Оку». Но там не захотели стать генеральными спонсорами пробега. Алмаз считал – это потому, что на заводе побоялись ответственности. Вдруг машина не выдержала бы испытаний.

Творчеством карельских художников всегда восхищались далеко не только местные ценители. В адрес работников официального сервера органов власти Республики Карелия по электронной почте пришло письмо из Техаса. Американский любитель живописи заинтересовался работами художника из Пряжи Алексея Яковлева, они были размещены на сайте. Техасец выразил желание их купить.

А дело было так. Алексей Яковлев свозил свою выставку в Финляндию. Для Пряжи, где проживал художник, это было интересное событие – выставка работ соотечественника за рубежом. Вполне понятно, что об этом событии написали на официальном сайте Карелии. Разместили там фотографии работ художника. А вот письмо из-за океана стало для всех полной и приятной неожиданностью. Не только для самого художника. Это означало, что республика и ее люди получали все большую известность далеко за пределами нашего края.

«Главное – это не продажа работ. Главное, это, конечно, когда люди радуются за тебя. Приятно – не зря работаешь, значит! А вообще мои работы и в Японию покупали, и шведы, и американцы. Но продажа через салон – одно, а когда тебе вот так письмо прислали – это, конечно, очень приятно»,

- говорил художник.

Техасский бизнесмен хотел приобрести четыре осенние работы Алексея Яковлева. Но оказалось, что они были уже проданы – на той выставке в Финляндии. Но ради такого заказчика художник обещал произвести копии работ, или предложить новые. Тем более, что выбор был широк – Алексей Михайлович как раз готовился к новой выставке.

В здании кинотеатра «Сампо» открылась выставка графических работ народного артиста России Юрия Богатырева. В 2003 году Юрию Георгиевичу исполнилось бы всего 56 лет. Великий актер ушел из жизни очень рано – ему был всего сорок один год. «Два капитана», «Родня», «Свой среди чужих, чужой среди своих» - на этих фильмах с участием Богатырева выросло не одно поколение зрителей.

Но широкому кругу зрителей была неизвестна еще одна грань таланта замечательного артиста. Юрий Богатырев прекрасно рисовал. Об этом знали его друзья, которое и уговорили мастера организовать выставку. «Здесь представлены самые разные работы, разных периодов. Здесь и шаржи, которые он рисовал многочисленно. И раздаривал тем, кого рисовал. Они все очень узнаваемы», - рассказывала директор выставки «Взгляд» Галина Никифорова.

Шаржи Богатырева – это смешной, и в то же время грустный портрет. В них было все стилизовано, а каждая деталь разработана тщательно и подробно. А портреты людей театра – известных актеров и режиссеров – не только точно передавали сходство с оригиналом, но и схватывали его человеческую и духовную суть. Его фантазии на темы его любимых пьес, спектаклей и фильмов создавали такое ощущение, будто автор сам сыграл все роли за своих персонажей. В его работах царил дух театра, игра преображения. Все – с легкостью, с изяществом, с улыбкой. Окунуться в необыкновенную атмосферу юмора, доброжелательности и искренности жители Петрозаводска могли вплоть до конца мая. Кто посещал эту уникальную выставку? Делитесь впечатлением в комментариях!

Таким было 24 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.