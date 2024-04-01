Госинспектора Ростехнадзора считают организатором преступной схемы

Текст, фото: Антонина Кябелева

1 апреля 2024 года в Петрозаводском городском суде началось рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главного государственного инспектора отдела по энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора Георгия Хе. Он обвиняется по ч.3 ст. 30 и ч.6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере должностным лицом путем вымогательства). Ему вменяется покушение на получение взятки в размере 6 миллионов рублей.

Георгий Хе находится под домашним арестом. Уголовное дело рассматривает председатель Петрозаводского городского суда Денис Катанандов.

Прокурор Татьяна Дубейковская зачитала обвинительное заключение. С 2020 по 2023 год ООО «Соломенский лесозавод» проводило реконструкцию здания ТЭЦ для создания пеллетного производства. Для того чтобы пеллетный цех начал работать, необходимо было получить в Ростехнадзоре разрешение на запуск энергопринимающей установки. Разрешением на ввод оборудования в эксплуатацию занимался Георгий Хе.

По версии гособвинения, госинспектор принял решение «по надуманным и формальным основаниям» отказывать в выдаче такого разрешения с целью получения взятки от директора Соломенского лесозавода Андрея Пладова. Как считает следствие, для реализации своих планов он привлек представителей ООО «ТД Промтехмаркет» Мухоморова и Алексеева. Компания и раньше работала с Соломенским лесозаводом, а Мухоморов и Алексеев были знакомы с его руководством. Алексеев и Мухоморов согласились стать посредниками и передать Пладову предложение решить проблему за 6 миллионов рублей.

«При этом, согласно достигнутой между Хе, Мухоморовым и Алексеевым договоренности, последние должны были сами определить способ получения денежных средств в качестве взятки от представителей общества таким образом, чтобы передача денежных средств была осуществлена под видом легальной сделки»,

- сказала Дубейковская.

Часть денег, считает сторона обвинения, должна была пойти на оплату налогов и выплаты посредникам.

Хе, по версии следствия, из 6 миллионов рублей причиталось только 2,5 миллиона рублей.

Судя по обвинительному заключению, предложение о передаче взятки Мухоморов и Алексеев передали Пладову в промежутке между 14 ноября 2022 года и 10 января 2023 года. Андрей Пладов согласился «на преступное предложение». Для этого между Соломенским лесозаводом и ООО «ТД Промтехмаркет» был заключен фиктивный договор на выполнение работ на сумму 6 миллионов рублей. Дубейковская отметила, что эти работы компания выполнять не собиралась, а договор был нужен для перечисления денег. По ее словам, Мухоморов и Алексеев торопили Пладова быстрее перечислить денежные средства. Андрей Пладов «тормозил» процесс, заявив, что деньги перечислит только после того, как получит разрешение на ввод оборудования в эксплуатацию.

В первых числах февраля 2023 года Георгий Хе составил акт о несоответствии оборудования предъявляемым требованиям и направил в адрес лесозавода уведомление об отказе выдать разрешение. Прокурор настаивала, что все необходимые работы были сделаны, и отказ был надуманным. Буквально через несколько дней с 6 по 7 февраля 2023 года подсудимый все же подготовил проекты актов осмотра и разрешения на ввод оборудования в эксплуатацию, подписал их и заверил печатью Ростехнадзора. Утром 7 февраля эти документы Хе передал Алексееву и Мухоморову возле здания Ростехнадзора. Прокурор считает, что документы были переданы с целью продемонстрировать их Пладову и склонить его к перечислению денег на счет ООО «ТД Промтехмаркет». Посредники показали Андрею Пладову проекты документов, сообщив, что после перечисления 6 миллионов рублей документы будут официально зарегистрированы в управлении Ростехнадзора и направлены в адрес лесозавода.

Генеральный директор Соломенского лесозавода согласился и даже, как следует из обвинительного заключения, подписал платежное поручение о перечисления требуемой суммы. Однако деньги на счет ООО «ТД Промтехмаркет» так и не пришли. Мухоморов, Алексеев и Хе были задержаны, а Пладов отменил свое решение о перечислении 6 миллионов рублей.

Георгий Хе виновным себя не признает.

«Меня оговорили, и я вам это докажу. Я изучил материалы дела, изучил вещественные доказательства, показания свидетелей.

И все они говорят о моей невиновности. Материалы дела явно говорят о том, что двое негодяев совершили мошеннические действия. Это доказывается оперативно-розыскными мероприятиями, а именно аудиозаписями, видеозаписями, на которых эти лица обсуждают преступление, обсуждают свои действия, а также обсуждают, как они будут делить деньги.

При этом в оперативно-розыскных мероприятиях обо мне речи даже не идет никакой. Вообще, в отношении меня оперативно-розыскных мероприятий никаких нет. А когда эти лица были арестованы правоохранительными органами, они, для того чтобы избежать уголовного наказания, оговорили меня и дали показания, что якобы я выдумал преступление, спланировал его, руководил ими, оказывал на них давление, оказывал давление на представителей ООО «Соломенский лесозавод» и вымогал взятку. Но ничего из этого не находит подтверждение в материалах дела, а, наоборот, доказывает обратное», - сказал Георгий Хе.

Он настаивал на том, что все действия государственных инспекторов фиксируются в электронной базе данных и контролируются со стороны руководства Ростехнадзора. Правда, уголовное дело в отношении заместителя руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Юрия Ефименко, которого обвиняют в 21 эпизоде получения взяток, заставляет усомнится в жесткости контроля в данном ведомстве. В настоящее время это дело рассматривается в Петрозаводском городском суде.

«Все очень просто. Никаких искусственных препятствий Георгий Хе не создавал и деньги не брал. Действовал в строгом соответствии с должностным регламентом»,

- сказал адвокат обвиняемого Михаил Шогин.

По его словам, никакого платежного поручения Пладов не подписывал, оно было просто сформировано бухгалтером, но деньги никуда не отправлялись. «Никаких реальных действий на передачу денежных средств Георгию Хе никто не выполнял. Это согласованные действия двух коммерческих организаций», - добавил адвокат.

Следующее судебное заседание намечено на 23 апреля. Процесс обещает быть интересным.

С одной стороны, странно, что организатору и вдохновителю этой преступной схемы полагалось всего 2,5 из 6 миллионов рублей. С другой стороны, из обвинительного заключения непонятно, кто, когда и с кем обсуждали конкретные доли участников данной «операции». И, конечно, гособвинение должно представить доказательства, что оборудование на лесозаводе было готово к вводу в эксплуатацию, а со стороны Хе поступали придирки искусственного характера. Возможно, многое прояснится при допросе свидетелей. А пока остается ждать продолжения.