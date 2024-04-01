Петрозаводск попал в список самых комфортных для жизни городов России

Минстрой РФ опубликовал данные об индексе качества городской среды в различных населенных пунктах страны за 2023 год. В этом рейтинге отметился и Петрозаводск.

Так, столица Карелии признана одним из самых комфортных для жизни населенных пунктов в категории больших городов с населением от 100 до 250 тысяч жителей. Петрозаводск набрал 247 баллов из 360 возможных.

Самой сильной стороной нашего города эксперты считают улично-дорожную сеть. Также отмечается общегородское пространство, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура и жилье. Самой слабой стороной Петрозаводска эксперты посчитали озеленение.

Отметим, что рейтинг города растет с каждым годом. Для сравнения, в 2020 году столица Карелии получила 203 балла, в 2021 году - 212 баллов, а в 2022 году - 220 баллов. // Фото «Петрозаводск говорит»