01 апреля 2024, 17:13
Полиция устроит массовые проверки на дорогах Петрозаводска
Во вторник в столице Карелии запланирован рейд «Контроль трезвости»
Во вторник, 2 апреля, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Соответствующее объявление сделала пресс-служба ГИБДД карельской столицы.
Инспекторы устроят на дорогах города массовые проверки водителей на предмет опьянения. Останавливать будут всех подряд.
Жителей Петрозаводска просят оказывать содействие стражам порядка. Сообщать о людях, которые решили сесть за руль в пьяном виде, можно в дежурную группу Госавтоинспекции по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД