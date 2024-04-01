Полиция устроит массовые проверки на дорогах Петрозаводска

Во вторник, 2 апреля, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Соответствующее объявление сделала пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

Инспекторы устроят на дорогах города массовые проверки водителей на предмет опьянения. Останавливать будут всех подряд.

Жителей Петрозаводска просят оказывать содействие стражам порядка. Сообщать о людях, которые решили сесть за руль в пьяном виде, можно в дежурную группу Госавтоинспекции по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД