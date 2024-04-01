Подрядчик рассказал, когда начнет ямочный ремонт дорог в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска сообщила, что компания «АБЗ Дорстрой» приступила к ямочному ремонту дорог по гарантии. Однако сам подрядчик заявил, что пока работает только с помощью «холодного асфальта», так как асфальтобетонные заводы еще не заработали в полную силу, и горячей смеси пока нет.

Ориентировочно с 20-25 апреля подрядчик будет готов приступить к ямочному ремонту с использованием «горячего асфальта». Тогда, по его словам, работы начнутся в полном масштабе.

В ближайшее время планируется начать работы по ликвидации аварийности дорожного полотна на Лесном проспекте, на улицах Чапаева, Ленинградской, Гвардейской, на Октябрьском и Первомайском проспектах, на Вытегорском шоссе. // Фото: Петрозаводск говорит.