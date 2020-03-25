Городской совет заслушал отчет мэра Петрозаводска за 2019 год

В соответствии с распоряжением Главы Республики Карелия и в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) с 16 марта 2020 года в республике введен запрет проведения публичных и массовых мероприятий и расширенных заседаний с численностью 50 человек и более. Численность пришедших на сессию очень четко регламентировалась, и мы (журналист и оператор от сайта «ПТЗ говорит»), пожалуй, единственное СМИ, которое попало в список приглашенных. И очень жаль, потому что никогда еще в постсоветское время аудитории не была представлена столь обширная программа, выполненная городом к столетию празднования Республики Карелия

«Для себя я особенно отметила, что приводятся в порядок места, которые давно любимы нашими горожанами, места исторического наследия. Одно из этих мест — это лестничный спуск по улице Титова, который очень давно требовал ремонта»,

- констатировала депутат Петросовета Екатерина Реутова.

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