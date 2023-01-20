20 января 2023, 12:05
Гонки на собачьих упряжках пройдут в Петрозаводске
Состязания по ездовому спорту станут частью программы фестиваля KareliaSkiFest, который пройдет в марте
Фестиваль KareliaSkiFest в седьмой раз состоится в Петрозаводске. Крупное спортивное мероприятие пройдет с 10 по 19 марта.
В программе спортивного фестиваля – гонки на лыжах на различные дистанции от 3 до 50 километров. Также подготовлены детские старты и гонки на собачьих упряжках. Регистрация на соревнования по ездовому спорту SkiFest DOG открыта.
Как и в предыдущие годы состоится ночная гонка на 25 километров. Также участников фестиваля зимних видов спорта ждет лыжный марафон на остров Кижи. // фото группы «Фестиваль зимних видов спорта KareliaSkiFest 7.0»