05 июня 2025, 12:43
Общество

Голубятню и гараж снесут в Петрозаводске

Мэрия карельской столицы отправит под снос объекты на улице Зеленой
Гараж на Перевалке

Мэрия Петрозаводска решила отправить под снос очередные объекты. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, демонтажу подлежат гараж и голубятня, расположенные у дома №11 по улице Зеленой. Отмечается, что работы будут проведены по многочисленным просьбам местных жителей.

Незаконно занятые земельные участки будут освобождены в период с 6 по 11 июня. © «Петрозаводск говорит»

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