Голубятню и гараж снесут в Петрозаводске

Мэрия Петрозаводска решила отправить под снос очередные объекты. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, демонтажу подлежат гараж и голубятня, расположенные у дома №11 по улице Зеленой. Отмечается, что работы будут проведены по многочисленным просьбам местных жителей.

Незаконно занятые земельные участки будут освобождены в период с 6 по 11 июня. © «Петрозаводск говорит»