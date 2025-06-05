05 июня 2025, 12:43
Голубятню и гараж снесут в Петрозаводске
Мэрия карельской столицы отправит под снос объекты на улице Зеленой
Мэрия Петрозаводска решила отправить под снос очередные объекты. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Так, демонтажу подлежат гараж и голубятня, расположенные у дома №11 по улице Зеленой. Отмечается, что работы будут проведены по многочисленным просьбам местных жителей.
Незаконно занятые земельные участки будут освобождены в период с 6 по 11 июня. © «Петрозаводск говорит»