Глыба снега угрожает людям в центре Петрозаводска

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска предупредила горожан об опасности в центре города.

По сообщению ЕДДС, с дома №29 по улице Анохина свисает большая глыба снега. Она нависла над тротуаром. Информация передана специалистам для принятия мер.

Горожан просят быть внимательными и осторожными при передвижении в этом месте. // Фото: «Петрозаводск говорит»