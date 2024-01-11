11 января 2024, 07:31
Общество

Глыба снега угрожает людям в центре Петрозаводска

Жителей карельской столицы предупредили об опасности на улице Анохина

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска предупредила горожан об опасности в центре города.

По сообщению ЕДДС, с дома №29 по улице Анохина свисает большая глыба снега. Она нависла над тротуаром. Информация передана специалистам для принятия мер.

Горожан просят быть внимательными и осторожными при передвижении в этом месте. // Фото: «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Петрозаводск
улица Анохина
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ЕДДС
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