11 января 2024, 07:13
Два крупных района Петрозаводска ночью остались без света и воды
Коммунальные службы работали над восстановлением подачи ресурсов на Кукковку и Голиковку
Сегодня ночью в Петрозаводске произошло отключение электричества в районах Кукковка и Голиковка. Об этом сообщает ЕДДС.
Одновременно с этим в районах пропала и вода - остановилась водонасосная станция №6.
За короткое время специалистам удалось восстановить сначала работу водонасосной станции, а затем и вернуть электроэнергию в дома горожан. // Фото: unsplash.com / Diz Play