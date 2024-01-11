Два крупных района Петрозаводска ночью остались без света и воды

Сегодня ночью в Петрозаводске произошло отключение электричества в районах Кукковка и Голиковка. Об этом сообщает ЕДДС.

Одновременно с этим в районах пропала и вода - остановилась водонасосная станция №6.

За короткое время специалистам удалось восстановить сначала работу водонасосной станции, а затем и вернуть электроэнергию в дома горожан. // Фото: unsplash.com / Diz Play