18 января 2026, 16:30
Глыба льда упала на женщину с коляской в российском городе
В Москве ледяная глыба сорвалась с 20 этажа и рухнула на женщину с коляской
Фото: «Петрозаводск говорит»
В российской столице глыба льда сорвалась с 20 этажа и рухнула на женщину с коляской, сообщает Shot.
Очевидец рассказал источнику, что шёл на работу, когда увидел, как глыба льда упала на впереди идущую маму.
«Перепуганная женщина начала расчищать коляску и заметила, что ребёнок не шевелится. На помощь сразу прибежали прохожие»,
— говорится в сообщении.
Малыш почти сразу закричал, его унесли в аптеку и осмотрели. Ребёнок не пострадал.