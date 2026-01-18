Глыба льда упала на женщину с коляской в российском городе

В российской столице глыба льда сорвалась с 20 этажа и рухнула на женщину с коляской, сообщает Shot.

Очевидец рассказал источнику, что шёл на работу, когда увидел, как глыба льда упала на впереди идущую маму.

«Перепуганная женщина начала расчищать коляску и заметила, что ребёнок не шевелится. На помощь сразу прибежали прохожие»,

— говорится в сообщении.

Малыш почти сразу закричал, его унесли в аптеку и осмотрели. Ребёнок не пострадал.