Глава Рособрнадзора оценил вероятность отмены ЕГЭ

В ближайшие годы в России не будут отменять Единый госэкзамен. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил чиновник, речи об отмене ЕГЭ сейчас не идет. Такие серьезные решения в любом случае анонсируются за несколько лет, чтобы выпускники могли спокойно подготовиться к изменениям.

Музаев посоветовал ученикам старших классов продолжать подготовку к выпускным экзаменам, опираясь на официальную информацию.

Напомним, основной этап ЕГЭ в России в этом году пройдет с 23 мая по 23 июня. // Фото: unsplash.com / Feliphe Schiarolli