Глава РК поздравил участников концерта с Днем любви, семьи и верности

В Петрозаводске 6 июля состоялся концерт, приуроченный ко Дню любви, семьи и верности. У Центра образования и творчества собрались многодетные семьи, общественность, горожане и гости Петрозаводска.

Открыл праздничный концерт глава республики Артур Парфенчиков. Он поблагодарил семьи, где хранят любовь, уважение друг к другу и передают эти чувства из поколения в поколение.

«Мы с вами отмечаем один из самых главных праздников в году, – сказал руководитель региона. – Это День семьи, любви и верности. Семья – это самое важное и дорогое в жизни. Мы гордимся детьми, внуками, помним о родителях, мудрости наших дедушек, доброте и теплых руках бабушек. Желаю, чтобы все родители жили долго, внуки и правнуки радовали нас. Давайте этим жить и гордиться, потому что семья – основа духовности и нравственности. Давайте беречь наших близких, дарить им радость общения, заботу и любовь».

Участников праздника поздравила многодетная семья Петровых, представлявшая Карелию на выставке Россия на ВДНХ. Геннадий и Валентина Кочневы, отметившие золотую свадьбу, пожелали всем любви, крепких семейных отношений и взаимоуважения.

Также глава Карелии принял участие в мастер-классе по изготовлению ромашки - символа праздника – с детьми участников СВО в филиале фонда «Защитники Отечества» по РК.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента России Владимира Путина 1 июня 2023 года. За первый год работы карельский филиал принял, рассмотрел и оказал помощь по более чем 3 000 обращений. // фото пресс-службы главы РК