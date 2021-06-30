Гидрометцентр пообещал аномальное тепло на Северо-Западе

В ближайшие дни в ряде регионов России, в том числе на Северо-Западе, ожидается аномальное тепло. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его слова приводит ТАСС.

«Наиболее теплые регионы, где по-настоящему проблемы с жарой, - это Архангельская, Вологодская области, Коми. Там температура выше нормы на 7-8 градусов в ближайшие дни - тепло до 28-32 градусов»,

- сообщил метеоролог.

По его словам, в Южном федеральном округе температура выше нормы на 7 градусов будет почти везде, как и в Краснодарском крае, где воздух прогреется до 30-35 градусов.

В регионах Дальнего Востока, Якутии, Хабаровском крае, Свердловской, Челябинской, Курганской областях температура поднимется до 30-37 градусов, подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра. Фото kipmu.ru