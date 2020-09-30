ГИБДД показала, как пешеходы подвергают свою жизнь опасности

Пешеходы игнорируют пешеходный переход на улице Фролова в Петрозаводске и нарушают правила при переходе проезжей части. Госавтоинспекция опубликовала в своем паблике несколько видеозаписей подписчиков, на которых запечатлены нарушения.

Напомним, на Фролова не так давно оборудовали «зебру» со светофором. Как сообщала Госавтоинспекция, этого долго ждали родители учеников школы № 5 и жители Кукковки.

«Некоторые пешеходы игнорируют Правила дорожного движения и пересекают проезжую часть не по пешеходному переходу. Причем, их даже не смущают пешеходные ограждения, через которые приходится перелезать», - говорится в сообщении дорожной полиции.

Инспекторы ГИБДД рассказали ученикам пятой школы об изменениях в организации дорожного движения. Учащиеся первых классов сходили с инспектором на экскурсию к новому светофорному объекту.