30 сентября 2020, 18:45
Происшествия

ГИБДД показала, как пешеходы подвергают свою жизнь опасности

Ограждения и новый светофор на Кукковке не помеха пешеходам-нарушителям

Пешеходы игнорируют пешеходный переход на улице Фролова в Петрозаводске и нарушают правила при переходе проезжей части. Госавтоинспекция опубликовала в своем паблике несколько видеозаписей подписчиков, на которых запечатлены нарушения.

Напомним, на Фролова не так давно оборудовали «зебру» со светофором. Как сообщала Госавтоинспекция, этого долго ждали родители учеников школы № 5 и жители Кукковки.

«Некоторые пешеходы игнорируют Правила дорожного движения и пересекают проезжую часть не по пешеходному переходу. Причем, их даже не смущают пешеходные ограждения, через которые приходится перелезать», - говорится в сообщении дорожной полиции.

Инспекторы ГИБДД рассказали ученикам пятой школы об изменениях в организации дорожного движения. Учащиеся первых классов сходили с инспектором на экскурсию к новому светофорному объекту.

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ГИБДД
новости петрозаводска
Госавтоинспекция
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