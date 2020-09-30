Полиция просит очевидцев помочь в поисках женщины в Петрозаводске

Петрозаводская полиция просит откликнуться граждан, ставших свидетелями имущественного преступления в районе Первомайский.

Подозреваемая 23 сентября с 10:30 до 11:30 разбила стекло в доме №63 на Первомайском проспекте. Затем прошла в сторону дома №57, где выбросила штатив с фотоаппаратом, после чего направилась по Краснофлотской в сторону конечной остановки троллейбуса на улицы Шотмана.

На подозреваемой была желтая или светло-коричневая куртка. По сообщению полиции, на вид подозреваемой 25-40 лет, рост около 160 см., светлые волосы, на лице акне. Возможно, она является бомжом. Полиция объявила женщину в розыск.

Очевидцев просят сообщать значимые сведения по телефону: +7-953-529-77-26.