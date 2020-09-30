Власти Костомукши обещают устранить утечку мазута до конца октября

Сегодня, 30 сентября, исполняющий обязанности мэра Костомукши Сергей Новгородов прокомментировал ситуацию с разливом мазута на территории поселка Заречный, входящего в состав округа. Инцидент произошел еще летом, но последствия не устранены до сих пор.

«В соответствии с законодательством в процессе работы специалисты столкнулись с большим объемом документации, необходимостью согласований с различными природоохранными организациями, что несомненно занимает очень много времени.

К тому же, утилизировать отходы такого класса опасности, как нефтепродукты, имеют право только специализированные организации, имеющие лицензию. Поиск такой компании, организация оплаты ее услуг из средств местного бюджета - также процедура достаточно длительная. Тем не менее, не смотря на то, что администрация столкнулась с такими видами работ впервые, и определенные трудности в разрешении проблемы несомненно существуют, процесс близится к завершению.

На сегодняшний день предприняты предупредительные меры: непосредственно утечка топлива ликвидирована, грунт вокруг емкости и мазутного пятна окопан так, чтобы предотвратить его дальнейшее распространение. Также проведены подготовительные мероприятия для транспортировки и дальнейшей утилизации: выбрана организация-подрядчик, договор находится в процессе заключения, место для временного хранения определено. Таким образом, в течение октября последствия аварии будут устранены»,

- сообщает Новгородов.

Напомним, о ЧП стало известно 8 июля, опасное топливо вытекало из поврежденной в ходе земляных работ емкости, которая когда-то использовалась на котельной. Прокуратура республики организовала проверку.

12 сентября мужчину – арендатора земли, на которой произошел разлив нефтепродуктов, привлекли к административной ответственности за «порчу земель в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами». Виновному был назначен штраф.