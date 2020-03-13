Гендиректор Единого расчетного центра в Карелии ушел с должности

Генеральный директор единого расчетного центра Александр Ратников в Карелии написал заявление об уходе. Об этом сегодня стало известно корреспонденту портала «Петрозаводск говорит».

Александр Ратников отказался комментировать свое увольнение, заявив только, что он оставил кресло по собственному желанию. Министр имущественных и земельных отношений Сергей Щебекин сообщил, что исполняющим обязанности центра назначен Виктор Клещев.

По нашим неподтвержденным сведениям, реальной причиной увольнения Ратникова стал его отказ передавать ресурсоснабжающей компании «КарелКоммунЭнерго» данные граждан.

Напомним, что в прежние годы Александр Ратников трудился в мэрии, был заместителем Ирины Мирошник, возглавляя комитет экономики, муниципального имущества и землепользования.

Фото: ИА "Республика"