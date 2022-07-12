Гараж сегежанина весом полторы тонны разобрали и сдали на металлолом

Самодельный гараж 48-летнего жителя Сегежи кто-то разобрал и похитил. Мужчина обратился в полицию и оценил ущерб более чем в 17 500 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Украденный гараж весил более полутора тонн. Оказалось, его увез на своем грузовом фургоне 41-летний местный житель. Когда его вычислили и разыскали, он уверял, что не разбирал гараж сам.

Просто нашел разбросанные по территории металлические листы и посчитал их бесхозными. Сегежанин сдал их в пункт приема металлолома и получил 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: pixabay.com