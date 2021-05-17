Футболистки из Карелии взяли серебро Спартакиады Северо-Запада

В Калининграде с 13 по 15 мая прошли соревнования по футболу в рамках летней Спартакиады среди регионов Северо-Запада. В турнире девушек 2004-2005 годов рождения сборная Карелии завоевала серебро, сообщает пресс-служба управления физической культуры и спорта министерства образования и спорта РК.

Карельская команда была составлена из девушек, занимающихся в спортивных школах Петрозаводска и Олонца. Наши футболистки обыграли хозяек турнира со счетом 2:0 и вологодских спортсменок со счетом 6:1. Матч с командой Ленинградской области закончился вничью - 0:0. Победитель среди двух сильнейших команд был выбран по разнице мячей - 11:0 у Ленинградской области и 8:1 - у Карелии.

Валерия Хольшева была признана лучшим игроком турнира. Фото источника