28 сентября 2025, 10:41
Фура «Магнита» горела в Петрозаводске
Огонь повредил рефрижератор в транспортном средстве
фото МЧС РК
Транспортные средства тушили в Петрозаводске в минувшую субботу.
Утром 27 сентября на улице Островского вспыхнул грузовик. Прибывшие пожарные залили пеной прицеп грузовика. В МЧС Карелии уточнили, что огонь повредил прицеп рефрижератор на площади 2 квадратных метра.
Вечером на Повенецкой вспыхнул гаражный бокс. В результате возгорания оказался сильно поврежден легковой автомобиль.