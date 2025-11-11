Фонарики, ограждение и лестницы сделали на вулкане в Гирвасе

На месте вулкана Гирвас создают туристический комплекс. Полностью благоустроить территорию планируют в течение пяти лет, проект стартовал в 2024 году.

На территории «Природного геологического парка «Палеовулкан Гирвас» построили визит-центр с зоной приема гостей и бытовыми помещениями. Рабочие монтируют ограждения, устанавливают лестницы, строят мост через ручей, рассказали в корпорации развития Карелии. В планах — расширить смотровые площадки.

Инвестор хочет создать арт-объекты, устроить тематические и экотропы в парке. Построят также кафе и сделают парковку. Туристов в парке хотят принимать круглый год.