Флейта и орган: дуэт из России и Италии выступит в Кондопоге

В этот вечер на сцену выйдут удивительные музыканты: Даниэль Зарецкий (орган, Санкт-Петербург) — один из сильнейших органистов России, профессор, возглавляющий кафедру органа и клавесина Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, обладатель премии «Органист года-2020». Компанию ему составит Лука Маньи (флейта, Италия) - музыкант, знакомящий мир с культурным наследием своей страны и гастролирующий по разным континентам.
Новая программа российско-итальянского дуэта - это не просто редкое соседство органа и флейты. Это благородное звучание, изящество и красота, а также шанс убедиться, сколь безграничны выразительные ресурсы обоих инструментов.
В программе:
I отделение
И. С. Бах:
– Фантазия соль мажор BWV 572;
– Сюита си минор (Ouverture, Allegro, Rondeau, Adagio, Bourrè I, Bourrè II, Minuetto, Badinerie);
– Две хоральные фантазии;
– Соната ми минор BWV 1034 (Adagio, Allegro, Andante, Allegro).
II отделение
– И. С. Бах – Прелюдия и фуга до мажор;
– К. Ф. Э. Бах – Соната ля минор для флейты соло (Poco adagio, Allegro, Allegro);
– И. С. Бах – Ария из оркестровой сюиты ре мажор;
– Б. Марчелло – Соната №12 для флейты и бассо континуо (Adagio, Minuetto, Gavotta, Ciaccona);
– М. Таривердиев – «Снег над Ленинградом» из к/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»;
– Э. Морриконе – Мелодия из к/ф «Новый кинотеатр Парадизо», «Гобой Габриэля» из к/ф «Миссия».
Начало в 17:00. 6+
Действует «Пушкинская карта».
Билеты можно приобрести на сайте.
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