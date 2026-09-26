Флейта и орган: дуэт из России и Италии выступит в Кондопоге

3 октября во Дворце искусств пройдет второй концерт XXXVIII Международного фестиваля камерного искусства «Осенняя лира» - «Орган и серебряный голос флейты» (6+)

Фото: Карельская госфилармония

В этот вечер на сцену выйдут удивительные музыканты: Даниэль Зарецкий (орган, Санкт-Петербург) — один из сильнейших органистов России, профессор, возглавляющий кафедру органа и клавесина Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, обладатель премии «Органист года-2020». Компанию ему составит Лука Маньи (флейта, Италия) - музыкант, знакомящий мир с культурным наследием своей страны и гастролирующий по разным континентам.

Новая программа российско-итальянского дуэта - это не просто редкое соседство органа и флейты. Это благородное звучание, изящество и красота, а также шанс убедиться, сколь безграничны выразительные ресурсы обоих инструментов.

В программе:

I отделение

И. С. Бах:

– Фантазия соль мажор BWV 572;

– Сюита си минор (Ouverture, Allegro, Rondeau, Adagio, Bourrè I, Bourrè II, Minuetto, Badinerie);

– Две хоральные фантазии;

– Соната ми минор BWV 1034 (Adagio, Allegro, Andante, Allegro).

II отделение

– И. С. Бах – Прелюдия и фуга до мажор;

– К. Ф. Э. Бах – Соната ля минор для флейты соло (Poco adagio, Allegro, Allegro);

– И. С. Бах – Ария из оркестровой сюиты ре мажор;

– Б. Марчелло – Соната №12 для флейты и бассо континуо (Adagio, Minuetto, Gavotta, Ciaccona);

– М. Таривердиев – «Снег над Ленинградом» из к/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»;

– Э. Морриконе – Мелодия из к/ф «Новый кинотеатр Парадизо», «Гобой Габриэля» из к/ф «Миссия».

Начало в 17:00. 6+

Действует «Пушкинская карта».

Билеты можно приобрести на сайте.

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