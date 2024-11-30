Финны могут выйти из договора о запрете противопехотных мин

Президент Суоми Александр Стубб заявил, что Финляндия изучает возможность выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Специалисты изучают, есть ли необходимость выйти из договора.

«Сначала спокойно выясним, каковы наши возможности, затем - каков наш технологический потенциал, в-третьих, посмотрим, какой может быть ответ и как в этой общей картине должны быть модернизированы сухопутные войска», - приводит слова финского президента РИА Новости. В этом вопросе финны исходят из того, что Россия якобы является для них главной угрозой.

Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Договор был подписан 3 декабря 1997 года и вступил в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны. // фото freepik.com